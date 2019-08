PKL 2019: कड़े मुकाबले में यूपी योद्धा ने बेंगलुरु बुल्स को 2 अंकों से हराया

यूपी योद्धा ने अंतिम समय में बेहतरीन खेल दिखाते हुए सोमवार को इका एरेना में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन-7 के एक रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स को 35-33 से हरा दिया। पहले हाफ की शुरुआत में जहां बेंगलुरु ने अपना दमखम दिखाया तो दूसरे हाफ में यूपी की टीम ने बेंगलुरू की एक न चलने दी। चार मिनट का ही खेल हुआ था कि बेंगलुरू ने 6-1 की बढ़त ले ली।

मोनू गोयत ने रोहित कुमार को आउट कर दो अंक लिए और फिर सफल रेड मारकर यूपी के खाते में कुल पांच अंक कर दिए। बेंगलुरु ने किसी तरह 15वें मिनट तक अपनी बढ़त को बनाए रखा लेकिन यूपी के डिफेंस ने 16वें मिनट में बेंगलुरु को ऑल आउट कर स्कोर 13-13 से बराबर कर लिया। पहले हाफ का अंत 15-15 के स्कोर के साथ हुआ। बेंगलुरु ने दूसरे हाफ की शुरुआत में 17-16 की बढ़त ली।

