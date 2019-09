PKL 2019: तेलुगू टाइटन्स ने तमिल थलाइवाल को 35-30 से हराया

तेलुगू टाइटन्स ने तमिल थलाइवाज को प्रो कबड्डी लीग सीज़न-7 के 72वें मुक़ाबले में 35-30 से मात दी। तेलुगू टाइटन्स की ओर से इस मैच के हीरो रहे सिद्धार्थ देसाई (9 रेड प्वाइंट्स) और विशाल भारद्वाज (हाई फ़ाइव करते हुए 6 टैकल पॉइंट्स)। जबकि तमिल को आज कप्तान अजय ठाकुर की कमी खली लेकिन उनकी भरपाई करने की वी अजीत कुमार ने पूरी कोशिश की और अपना सुपर-10 (14 रेड पॉइंट्स) भी पूरा किया। राहुल चौधरी को 5 रेड प्वाइंट्स मिले।

