PKL 2019: तमिल थलाइवाज ने तेलुगू टाइटंस को 13 अंकों से दी मात

मनजीत छिल्लर और राहुल चौधरी की अगुवाई में तमिल थलाइवाज ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए रविवार को गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में तेलुगू टाइटंस को 39-26 से हराकर प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सत्र का शानदार आगाज किया। विजेता टीम की तरफ से मनजीत ने छह और राहुल ने 12 अंक बनाए।

We anticipated a 🔥 match on the Showman's return to his former home and weren't disappointed! @tamilthalaivas earn bragging rights as winners of #HYDvCHE. #VIVOProKabaddi #IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/ISE1vdYC9G