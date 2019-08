PKL 2019: पुनेरी पल्टन ने तेलुगू टाइटंस को 34-27 से दी मात

पुनेरी पल्टन ने शुक्रवार को मनजीत और नितिन के दमदार प्रदर्शन के दम पर त्यागराज स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग मैच में तेलुगू टाइटंस को सात अंकों के अंतर से हरा दिया। तेलुगू टाइटंस ने काफी कोशिश की लेकिन पल्टन की टीम 34-27 से मैच अपने नाम करने में कामयाब रही। मनजीत और नितिन ने नौ-नौ अंक लिए। टाइटंस के लिए सिद्धार्थ देसाई ने सर्वाधिक सात अंक जुटाए। पल्टन ने शुरू से आक्रमण किया और दो मिनट में ही 5-0 की बढ़त ले ली।

.@PuneriPaltan's bhaari 💪 was too much for @Telugu_Titans to handle tonight.



Keep watching LIVE #VIVOProKabaddi action on Star Sports and Hotstar. #IsseToughKuchNahi #HYDvPUN pic.twitter.com/2PdQkKjE1Q