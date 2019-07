PKL 2019: जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को एकतरफा मैच में दी मात

जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन के अपने पहले मैच में यू-मुंबा को सोमवार को 42-23 से हराकर लीग में टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। यू-मुंबा की दो मैचों में यह पहली हार है। जयपुर के दीपक हुड्डा ने इस मैच में दोहरी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने पीकेएल में 25वीं बार सुपर-10 पूरा किया। इसके अलावा लीग में अपने 600 रेड प्वाइंट्स भी पूरे कर लिए। जयपुर की टीम यहां गचीबावली इंडोर स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पहले हाफ में 22-9 से आगे थी।

