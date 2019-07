PKL 2019: रोमांचक मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स ने बंगाल वाॅरियर्स को 27-25 हराया

कप्तान दीपक हुड्डा के अंतिम रेड में किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन के 13वें मैच में शनिवार को बंगाल वॉरियर्स को रोमांचक अंदाज में 27-25 से हराकर इस सीजन में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज। जयपुर की टीम दो मैचों में 10 अंकों के साथ अब अंकतालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। बंगाल दो मैचों में छह अंकों के साथ पांचवें नंबर पर है।

बंगाल वॉरियर्स की टीम मैच के पहले हाफ में 14-10 से आगे थी। लेकिन दूसरे हाफ के अंतिम मिनट में टीम अंक बटोरने में विफल रही और उसे दो मैचों में पहली हार का सामना करना पड़ा। जयपुर पिंक पैंथर्स के कप्तान दीपक हुड्डा ने इस मैच में एक शानदार उपलब्धि हासिल की। दीपक ने दूसरे हाफ में पहला प्वाइंट् हासिल करते ही पीकेएल इतिहास में अपने 800 पॉइंट्स भी पूरे कर लिए और वह ऐसा करने वाले प्रदीप नरवाल (882) और राहुल चौधरी (895) के बाद तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं।

