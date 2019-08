PKL 2019: हरियाणा स्टीलर्स ने यू-मुम्बा को 30-27 से दी मात

हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने विकास कंडोला के एक और शानदार प्रदर्शन के दम पर प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन में सोमवार को यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए लीग के अपने नौंवे मैच में यू-मुम्बा को 30-27 से मात दी। इस जीत के बाद हरियाणा की टीम अंक तालिका में नौ मैचों में पांच जीत के साथ 26 अंक लेकर पांचवें नंबर पर पहुंच गई है। यू-मुम्बा की टीम ने मैच की शुरुआत में ही तीन प्वाइंट्स की बढ़त बना ली।

