PKL 2019: पुणेरी पल्टन को हराकर हरियाणा स्टीलर्स दूसरे स्थान पर

रेडर विकास कंडोला के शानदार 11 अंकों की बदौलत हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 के एक मुकाबले में पुणेरी पल्टन को 41-27 से हराकर अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। बेंगलुरु के श्री कांतीरावा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने पुणेरी पल्टन को एकतरफा अंदाज में हराया। इस जीत से हरियाणा स्टीलर्स के 12 मैचों में 41 अंक हो गए हैं। पुणेरी पल्टन के 12 मैचों में 25 अंक हैं और वह 10वें नंबर पर है। स्टीलर्स ने रेड से 21 अंक जबकि पल्टन ने 18 अंक हासिल किए।

