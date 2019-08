PKL 2019: हरियाणा स्टीलर्स ने चैंपियन बेंगलुरु बुल्स को किया चित

विकास खंडोला के शानदार 12 पॉइंट्स के दम पर हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन में रविवार को एका एरेना में खेले गए मुकाबले में मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु बुल्स को 33-30 से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। विकास ने पीकेएल में अपने 200 रेड पॉइंट्स भी पूरे कर लिए। बेंगलुरु बुल्स की टीम पहले हाफ की समाप्ति पर एक अंक से आगे थी और उसका स्कोर 17-16 था।

दूसरे हाफ के शुरू होते ही डिफेंडर विकास काले ने स्टीलर्स के लिए शानदार काम किया। काले ने मैच में पहली बार हरियाणा स्टीलर्स को बढ़त दिला दी। यहां दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला और मैच के किधर भी पटलने की संभावना थी। आधा समय गुजर जाने बाद दोनों टीमें सुरक्षित खेल रही थीं। लेकिन विकास पूरी कोशिश कर रहे थे कि स्टीलर्स पांच अंकों के साथ आगे बढ़े। इसके बाद सफल रेड और शानदार डिफेंस के दम पर हरियाणा ने इस सीजन में 33-30 से अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली।

