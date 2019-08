PKL 2019: गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने पटना पाइरेट्स को 3 अंकों से हराया

गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने प्रो कबड्डी लीग के सातवें सत्र में शुक्रवार को पटना पाइरेट्स को 29-26 से परास्त कर लगातार छह मैचों से चले आ रहे हार के सिलसिले को तोड़ा। रोहिल गुलिया का सुपर 10 (10 रेड अंक) पटना के स्टार खिलाड़ी प्रदीप नरवाल (नौ अंक) के दमदार खेल पर भारी पड़ा। पटना की टीम ने शुरुआत में ही 10-3 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी लेकिन गुजरात ने वापसी करते हुए मध्यांतर तक दोनों टीम के अंतर को चार (15-11) अंक कर दिया था।मध्यांतर के बाद गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स ने शानदार खेल जारी रखा और 31वें मिनट में स्कोर को 22-22 से बराबर कर दिया।

Fortune favours the @Fortunegiants in the second half as they script a 😱 win to put an end to their 6-match losing streak! Keep watching #VIVOProKabaddi , LIVE on Star Sports and Hotstar. #IsseToughKuchNahi #GUJvPAT pic.twitter.com/XCe65Z4Tue

इसके बाद टीम ने बढ़त लेना शुरू किया और अंतिम सीटी बजने से पहले स्कोर को 29-26 कर लिया। गुजरात के डिफेंडर सुनील कुमार ने चार टैकल में तीन अंक बटोरे। पटना की तरफ से प्रदीप नरवाल ने एक बार शानदार प्रदर्शन किया लेकिन अपनी टीम की हार को नहीं ताल सके। नरवाल ने 19 रेड में नौ अंक बटोरे। गुजरात ने रेड से 16, डिफेंस से 11 और ऑलआउट से दो अंक जुटाए। पटना ने रेड से 14, डिफेंस से 9 और ऑलआउट से दो अंक जुटाए। गुजरात की 10 मैचों में यह चौथी जीत है और वह 25 अंकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है जबकि पटना को 10 मैचों में सातवीं हार का सामना करना पड़ा और वह 17 अंकों के साथ 12वें तथा अंतिम स्थान पर है।

.@FortuneGiants lost their way at home but they reign supreme tonight in Chennai, beating Patna 29-26!



Don’t go anywhere, as we have another cracker coming your way on Star Sports and Hotstar. #VIVOProKabaddi #IsseToughKuchNahi #GUJvPAT