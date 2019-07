PKL 2019: गुजरात ने चैंपियन बेंगलुरु को चित कर किया विजयी आगाज

पिछले सीजन की उपविजेता गुजरात फार्च्यूनजाएंट्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन के अपने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु बुल्स को एकतरफा अंदाज में 42-24 से करारी शिकस्त दी। गुजरात ने इस जीत के साथ ही पिछले सीजन के फाइनल में बेंगलुरु से मिली हार का बदला भी ले लिया है।

