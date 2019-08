PK 2019: दबंग दिल्ली ने पटना पाइरेट्स को 3 अंकों से दी मात

मेजबान दबंग दिल्ली ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे नवीन कुमार के 15 अंकों की मदद से त्यागराज स्टेडियम में खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन के मैच में पटना पाइरेट्स को 38-35 से हरा दिया। पहले हाफ में दिल्ली ने एकतरफा खेल दिखाया। दूसरे हाफ में हालांकि पटना ने वापसी की भरपूर कोशिश की लेकिन वह तीन अंकों के अंतर से चूक गई।

पहले हाफ के तीसरे मिनट में ही दिल्ली ने मोनू की रेड को असफल करते हुए पटना को ऑल आउट कर स्कोर 10-3 कर लिया। इस बढ़त को उसने 17-6 तक पहुंचा दिया। इस बीच नवीन ने इस सीजन में अपने 100 रेड अंक पूरे कर लिए। दिल्ली ने पहले हाफ में अपनी बढ़त को कायम रखा और दूसरे हाफ में 26-17 के स्कोर के साथ गई।

