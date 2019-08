PKL 2019: बंगाल वॉरियर्स और तेलुगू टाइटंस का मैच रहा टाई

इका एरेना में सोमवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) सीजन-7 के एक मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स और तेलुगू टाइटंस का मैच 29-29 के स्कोर के साथ टाई रहा। पहले हाफ तक बंगाल ने 13-11 की बढ़त ले ली थी लेकिन दूसरे हाफ में टाइटंस ने उसे बढ़त कायम नहीं रखने दी और आखिरी 10 मिनटों के रोमांचक मैच में मैच को बराबरी पर रोक दिया।

