PKL 2019: दिल्ली ने बेंगलुरु और तेलुगु टाइटंस ने पिंक पैंथर्स को हराया

मेजबान दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के सातवें सत्र के घरेलू चरण के अपने पहले मुकाबले में शनिवार को गत चैम्पियन बेंगलुरु बुल्स को 33-31 अंक से हराया। जबकि एक अन्य रोमांचक मुकाबले में तेलुगु टाइटंस ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 24-21 से मात दी। त्यागराज खेल परिसर में खेले गए इस मुकाबले में दिल्ली की जीत के नायक नवीन कुमार रहे जिन्होंने 13 रेड अंक जुटाए। बेंगलुरु के लिए पवन सहरावत ने 17 अंक बनाए लेकिन वह टीम को जीत दिलाने के लिए मददगार साबित नहीं हुए।

Today was a good contender for being the #WorldsClosestDay with two sensationally tight #VIVOProKabaddi encounters in #DELvBLR and #JAIvHYD!



Check out some of the best images from today and keep watching the action on Star Sports and Hotstar. #IsseToughKuchNahi pic.twitter.com/16WBRTA1Pn