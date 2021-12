Pro Kabaddi League 2021: तमिल थलाइवाज और यू मुंबा का मैच टाई, जयपुर ने UP योद्धा को दी पटखनी

How's your #MondayMood after back-to-back blockbusters? 😉



Relive the night with some of the best 📷 snaps and visit our official website 🔗 https://t.co/EWWLNME5nc for more! 👏#vivoProKabaddi #CHEvMUM #UPvJPP@tamilthalaivas @umumba @UpYoddha @JaipurPanthers pic.twitter.com/L7v0J3HVP3