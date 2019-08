Pro Kabaddi League 2019: बलदेव के शानदार प्रदर्शन बंगाल की मुंबई पर रोमांचक जीत

बंगाल वारियर्स ने प्रो कबड्डी लीग (PKL 2019) के बेहद रोमांचक मुकाबले में शुक्रवार को यू मुम्बा को दो अंकों के अंतर से 32-30 से हरा दिया। बलदेव सिंह ने बंगाल वारियर्स के लिए हाई फाइव जबकि अर्जुन देशवाल ने यू मुम्बा के लिए सुपर 10 जोड़े, पर बंगाल की टीम विजेता रही।

बंगाल ने पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में पहले हाफ में 11-16 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुंबई को पराजित किया। बंगाल की पांच मैचों में यह तीसरी जीत है और उसके 17 अंक हो गए हैं, जबकि मुंबई की सात मैचों में यह चौथी हार है और उसके 18 अंक हैं।

बंगाल तालिका में पांचवें और मुंबई चौथे स्थान पर है। बंगाल की तरफ से के प्रपंजन ने छह, मनिंदर सिंह ने पांच और बलदेव सिंह ने पांच अंक जुटाए। मुंबई के लिए अर्जुन देशवाल ने सर्वाधिक 10 अंक जुटाए, लेकिन वह टीम की हार को नहीं टाल सके।

बंगाल ने रेड से 17 और डिफेंस से 13 अंक तथा मुंबई ने रेड से 13 और डिफेंस से 10 अंक जुटाए। मैच में चार मिनट शेष रहते स्कोर 27-27 से बराबर हो चुका था लेकिन इसके बाद बंगाल ने बढ़त बनाई और दो अंकों के अंतर के साथ जीत हासिल की।

