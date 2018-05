PRO KABADDI LEAGUE: नीलामी में खूब हुई धन-वर्षा, छह खिलाड़ी बने 'करोड़पति'

प्रो कबड्डी लीग की बोली के पहले दिन बुधवार को छह खिलाड़ियों ने एक करोड़ रुपए को पार कर इतिहास रच दिया। मोनू गोयात पर हरियाणा स्टीलर्स ने सबसे अधिक 1.51 करोड़ रुपये की बोली लगाई। ईरान के फजल अत्राचली प्रो कबड्डी लीग की बोली में एक करोड़ की रकम पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, जिन्हें यू मुंबा ने अपनी टीम के साथ जोड़ा।

ईरान के फैजल अत्राचली बने 'प्रो कबड्डी लीग' के पहले करोड़पति खिलाड़ी

FRENCH OPEN:कोर्ट पर एक खास ब्लैक ड्रेस पहनकर उतरीं सेरेना विलियम्स

वहीं दीपक हुडा पीकेएल के इतिहास में करोड़पति ग्रुप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जयपुर पिंक पैन्थर्स ने उन्हें 1.15 करोड़ रुपये में खरीदा। राहुल चौधरी पर दूसरी सर्वाधिक बोली दिल्ली ने लगाई, लेकिन तेलूगु टाइटन्स ने 'फाइनल बिड मैच' के जरिए उन्हें 1.29 करोड़ रुपये में खरीद लिया।

प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में इतने पैसे लगते देख पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी खूब खुश हुए, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'पीकेएल ऑक्शन में शॉपिंग देखकर मजा आ आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि कबड्डी को जो अटेंशन मिलनी चाहिए मिल रही है।'

Wow! Loving the shopping in the #PKLAuctions . Great to see Kabaddi getting the attention it deserves.