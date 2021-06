टोक्यो ओलंपिक: किरण रिजिजू ने दी जानकारी, पीएम मोदी ने एथलीटों की तैयारी को लेकर की समीक्षा बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। इसकी जानकारी केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आगामी खेलों में भारत के एथलीटों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। भारत की ओलंपिक किट लॉन्च करते हुए रिजिजू ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए एथलीटों की तैयारी को लेकर एक समीक्षा बैठक की। पीएम ने सभी से एथलीटों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है।"

पिछले हफ्ते भारतीय ओलंपिक संघ ने पुष्टि की थी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पूरे दल तो कोविड 19 से बचाव के लिए टीका लगाया जाएगा। आइओए ने ये भी कहा था कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जाने वाले दल को कोरोना वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लग गई है और कुछ को दूसरी डोज भी लग गई है। ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे। पिछले साल कोराना महामारी की वजह से इन्हें स्थगित कर दिया गया था।

