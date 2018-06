FIFA WC 2018:रूस के हर गोल पर पुतिन ने क्राउन प्रिंस सलमान को दिया Funny रिएक्शन-VIDEO

रूस ने एक मेजबान और फुटबॉल के महाकुंभ में हिस्सा ले रहे प्रतिस्पर्धी देश दोनों ही तरह से फीफा विश्व कप का शानदार आगाज किया। एक ओर जहां फुटबॉल के इस 21वें महाकुंभ की शुरुआत राजधानी मॉस्को के लुज्निकी स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ हुई, तो दूसरी ओर रूस की फुटबॉल टीम ने टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में सऊदी अरब को को 5-0 के बड़े अंतर से रौंदकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। दोनों टीमें फीफा विश्व कप 2018 की ग्रुप ए में हैं।

रूस ने सऊदी अरब को 5-0 के बड़े अंतर से हराया

युरी गाजिंस्की ने रूस के लिए खेल के 12वें मिनट में हेडर के जरिए गोल कर रूस का खाता खोला। एक गोल की बढ़त बनाने के बाद रूस के खेल में अधिक आक्रामकता देखने को मिली और सऊदी अरब के खिलाड़ी मेजबान टीम की तेजी और शारीरिक शक्ति के कारण मुश्किल में नजर आए। डेनिस चेरीशेव ने रूस के लिए दूसरा गोल दागा। खेल के 71वें मिनट में अर्टयोम डज्युबा ने गोल कर रूस को 3-0 से आगे कर दिया। खेल के इंजुरी टाइम में चेरीशेव ने अपना दूसरा (91वें मिनट) और गोलोविन (94वें) ने गोल कर रूस की बढ़त 5-0 कर दी।

The #HANDSHAKE with love from Russia. Vladimir Putin and Crown Prince Mohammed bin Salman! pic.twitter.com/vlBdbF4hdG

सऊदी क्राउन प्रिंस और ब्लादिमीर पुतिन ने देखा मैच

रूस और सऊदी अरब के बीच इस मुकाबले को देखने के लिए स्टेडियम में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतिन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे। रूस के हर गोल के साथ पुतिन खुश होते दिखे और क्राउन प्रिंस सलमान की तरफ देखकर कुछ इशारा कर दे रहे थे। जब रूस के लिए युरी गाजिंस्की ने हेडर से पहला गोल दागा तो ब्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए। मैच के दौरान कैमरा बार-बार वीआईपी बॉक्स में बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ ही फोकस हो रहा था।

Putin: Sorry bro, u can't buy everything with money.

Evantino: Maybe u should call Amercia to help you.

Salman: Guys , let's make a deal please



#worldcuprussia2018#WorldCup #كأس_العالم #كأس_العالم_2026 #CoupeDuMonde2018 pic.twitter.com/pico6N4dmd