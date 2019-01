PM मोदी ने की खेलमंत्री राठौड़ के 5मिनटऔर की तारीफ, जानिए क्या है यह चैलेंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह युवाओं को खेलों में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मंच प्रदान करेगा। खेलो इंडिया युवा खेल 2019 बुधवार से पुणे में शुरू हो गए हैं। इसमें चोटी के कई खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं।

पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, ''खेलो इंडिया युवा खेलों में भाग ले रहे मेरे युवा दोस्तों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभा दिखेगी और यह हमारे युवाओं को खेलों में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मंच प्रदान करेगा।

खेलो इंडिया अभियान के हिस्से 'पांच मिनट और' चैलेंज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिक खेल का मतलब बेहतर स्वास्थ्य और स्वस्थ देश है। उन्होंने कहा, #5मिनटऔर एक बेहतरीन प्रयास है जो भारत भर में फिटनेस के स्तर को और आगे बढ़ाएगा। मशहूर खिलाड़ियों को अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए देखना अद्भुत है।

More sports, better health and a fitter nation! #5MinuteAur is a great effort that will further fitness levels across India.



It’s also wonderful to see noted athletes talk about their own experiences vis-à-vis spending more time on the field. @kheloindia