मोदी से मिलीं वर्ल्ड चैंपियन सिंधु, PM बोले- आप देश की शान हैं

भारत की स्टार शटलर और वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद और खेल मंत्री किरेन रिजिजू भी वहां मौजूद थे। पीएम मोदी ने सिंधु के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं और एक बार फिर उन्हें बधाई दी। सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविवार को जापान की नोजोमी ओकुहारा को एकतरफा मैच में हराकर भारत को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला गोल्ड दिलाया था।

पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 'देश की शान और चैंपियन, जो देश के लिए सोना लेकर आईं और साथ ही बहुत सम्मान भी। पीवी सिंधु से मिलकर अच्छा लगा। उनको मैंने भविष्य के लिए बधाई दी।' सिंधु ने 21-7, 21-7 फाइनल मैच जीता और अपने नाम गोल्ड मेडल किया। सिंधु विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। पीवी सिंधु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेलमंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की।

India’s pride, a champion who has brought home a Gold and lots of glory!



Happy to have met @Pvsindhu1. Congratulated her and wished her the very best for her future endeavours. pic.twitter.com/4WvwXuAPqr