PM मोदी को शुक्रिया कहने के लिए महिला खिलाड़ियों ने मैसेज किया कॉपी पेस्ट, हो गईं ट्रोल

भारतीय महिला खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाए गए 'भारत की लक्ष्मी' अभियान के लिए उन्हें शुक्रिया कहने के लिए एक ही तरह के मैसेज को कॉपी पेस्ट कर दिया जिसके बाद प्रशंसकों ने उनकी आलोचना की। सोशल मीडिया पर इन महिला खिलाड़ियों को जमकर ट्रोल भी किया गया।

भारतीय बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने 'भारत की लक्ष्मी' अभ्यिान के लिए मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए शनिवार को ट्विटर पर लिखा, “दिवाली पर महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें सम्मानित करने के अभियान के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। इससे हमें ज्यादा मेहनत करने और भारत को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरणा मिलती है।”

सायना के मैसेज से पूरी तरह मेल खाता मैसेज कई अन्य खिलाड़ियों ने भी लिखा और इस अभियान के लिए मोदी को धन्यवाद दिया है। इनमें पूजा ढांडा, निकहत जरीन, एम.सी. मैरी कॉम, मनिका बत्रा और पी.वी. सिंधु जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पहलवान पूजा ढांडा ने भी मोदी को शुक्रिया कहने के लिए पहले से किए गए मैसेज को कॉपी पेस्ट किया। लेकिन, वह इसमें 'टेक्स्ट' हटाना भूल गईं।

देश की शीर्ष महिला एथलीटों द्वारा किए गए इस कॉपी पेस्ट को लेकर फैन ने उन्हें ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, “आज ये सब आईटी सेल कर्मचारी बन गए हैं।” दूसरे यूजर ने लिखा, “एक देश, एक ट्वीट।”

Such senior sports-persons copy-pasting stuff which they've been asked to tweet by the PMO. The person at the top forgot to remove the "Text: " bit which was to be stripped off before tweeting rest of the text. pic.twitter.com/2lDCxsMsqt