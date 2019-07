PKL 2019 : रोमांचक मुकाबले में पटना पाइरेट्स ने तमिल थलाइवाज को 1 अंक से हराया

प्रो कबड्ड़ी लीग (पीकेएल) के सीजन सात में सोमवार को एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में पटना पाइरेट्स ने तमिल थलाइवाज को महज एक अंक के अंतर से हरा दिया। पटना ने यह मैच 24-23 से अपने नाम कर थलाइवाज को मात दी।

थलाइवाज ने कोशिश तो बहुत की लेकिन वह लगातार अंक लेकर जीत के अंतर को ही कम कर पाई। 32वें मिनट तक पटना की टीम 2०-16 से आगे थी और जिस तरह से खेल रही थी लग रहा था कि वह थलाइवाज पर अंकों की बढ़त को मजबूत कर लेगी।

