PKL 2019 : जीत की हैट्रिक के साथ दबंग दिल्ली टॉप पर, हरियाणा स्टीलर्स को दी मात

चंद्रन रंजीत और नवीन कुमार के शानदार सुपर-1० के दम पर दबंग दिल्ली केसी ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के सातवें सीजन के 14वें मैच में रविवार को हरियाणा स्टीलर्स को 41-21 से हराकर लीग में जीत की अपनी हैट्रिक पूरी कर ली और अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही दबंग दिल्ली ने पीकेएल में हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 2-5 का कर लिया है।

इस मैच में दबंग दिल्ली के जीत के हीरो रहे चंद्रन रंजीत ने 11 और नवीन ने 1० अंक लिए। नवीन ने जहां पीकेएल में अपने 2०० तो वहीं रंजीत ने 5०० रेड प्वाइंट्स भी पूरे किए। हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान धर्मराज चेरालाथन ने लीग में अपने 4०० टैकल प्वाइंट्स पूरे किए।

PKL 2019 : चैंपियन बेंगलुरु बुल्स ने यू-मुम्बा को दी मात

दबंग दिल्ली की तीन मैचों में यह लगातार तीसरी जीत है और अब वह 15 अंकों के साथ अंकतालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। वहीं, हरियाणा स्टीलर्स की दो मैचों में यह पहली हार है। यहां एनएससीआई एसवीपी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के पहले हाफ में दबंग दिल्ली की टीम 15-1० से आगे थी। दूसरा हाफ शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही नवीन कुमार ने शानदार दो अंक लेकर दबंग दिल्ली को 18-1० तक पहुंचा दिया। दबंग दिल्ली ने इसके बाद चौथे मिनट में हरियाणा को आलआउट करके अपने स्कोर को 22-12 तक पहुंचा दिया।

