देश ने सुनी सुनील छेत्री की अपील, भारत vs केन्या मैच के सारे टिकट बिके

देश में फुटबॉल के लिए प्यार और समर्थन जुटाने के लिए भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपने ट्विटर से एक वीडियो मेसेज शेयर किया था। जिसमें उन्होंने लोगों से स्टेडियम में आकर भारतीय टीम का हौसलाफजाई करने की भावुक अपील की थी। उनके इस वीडियो मेसेज के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप के मुंबई में होने वाले भारत बनाम केन्या मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं। भारत और केन्या के बीच इस मुकाबले का टिकट BookmyShow के जरिये मिल रहे थे। इस ऐप पर अब टिकट खरीदने के लिए क्लिक करने पर 'सोल्ड आउट' लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं।

छेत्री ने देश से मांगा था सपोर्ट

गौरतलब है कि केन्या के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर का 100वां मैच खेलने जा रहे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक इमोशनल वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, 'हमें गालियां दो, आलोचना करो लेकिन भारतीय फुटबाल टीम को खेलते हुए देखने के लिए स्टेडियम में आओ। आप सभी के लिए जिन्होंने भारतीय फुटबॉल से उम्मीदें छोड़ दी हैं, हम अनुरोध करते हैं कि मैदान पर हमें खेलते हुए देखने के लिए आएं।' उन्होंने कहा,‘इंटरनेट पर हमें गालियां देने का, आलोचना करने का कोई फायदा नहीं है। स्टेडियम आकर हमारे मुंह पर हमें गालियां दीजिये, हो सकता है कि एक दिन हमारे बारे में आपकी राय बदल जाए और आप हमारे लिये तालियां बजाने लगें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है।'

Please take notice of my good friend and Indian football skipper @chetrisunil11 's post and please make an effort. pic.twitter.com/DpvW6yDq1n

विराट कोहली और तमाम दूसरे खिलाड़ियों ने किया सपोर्ट

सुनील छेत्री के इस इमोशनल वीडियो को देखने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया और फैंस से अपील की कि वो भारतीय फुटबॉल टीम को भी पूरा प्यार दें। भारत बनाम केन्या मैच के लिए अब भले ही टिकट न मिल पाए, लेकिन इंब्रकॉन्टिनेंटल कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले का टिकट BookmyShow पर खरीद सकते हैं। यह मैच 7 जून को मुंबई में ही खेला जाएगा। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया ने भी सुनील छेत्री का समर्थन करते हुए लोगों से फुटबॉल को अपना समर्थन देने की अपील की है।

C'mon India... Let's fill in the stadiums and support our teams wherever and whenever they are playing. @chetrisunil11 @IndianFootball pic.twitter.com/xoHsTXEkYp