KOREA OPEN 2019: सेमीफाइनल में केंटो मोमोटा से हारे पारुपल्ली कश्यप

भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप को यहां जारी कोरिया ओपन सुपर 500 टूनार्मेंट के सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 जापान के केंटो मोमोटा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। इस साल विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले मोमोटा ने पुरुष एकल वर्ग के अंतिम-4 के मैच में वर्ल्ड नंबर-30 कश्यप को सीधे गेमों में 21-13, 21-15 से पराजित करके टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों ने सधी हुई शुरुआत की और मोमोटा ने 5-3 की बढ़त बनाई। समय बीतने के साथ जापानी खिलाड़ी का खेल बेहतर हुआ और ब्रेक पर वह 11-7 से आगे रहा। इसके बाद, मोमोटा ने बेहतरीन स्मैश मारे और नेट के पास भी उन्होंने दमदार खेल दिखाया। कश्यप के पास मोमोटा के बेहतरीन शॉट्स का कोई जवाब नहीं था और वह गेम हार गए।

