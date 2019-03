INDIA OPEN: पारुपल्ली कश्यप और किदांबी श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंचे

भारतीय खिलाड़ियों किदांबी श्रीकांत और पारुपल्ली कश्यप ने शुक्रवार को अपने-अपने मुकाबले जीतकर योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूनार्मेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के के.डी. जाधव इंडोर हाल में जारी टूनार्मेंट में तीसरी सीड श्रीकांत ने हमवतन बी.साई प्रणीत को तीन गेम तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 21-23, 21-11, 21-19 से मात दी। भारत के दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला एक घंटे और दो मिनट तक चला। सेमीफाइनल में श्रीकांत का मुकाबला चीन के हुआंग युक्सियांग से होगा।

The Winning Moments!📸@parupallik and @srikidambi cruise into the #YonexSunriseIndiaOpen2019

Keep the momentum going. #IndiaontheRise #badminton pic.twitter.com/jRc0c8do81