विदेश मंत्री से ट्वीट कर मांगी मदद, पैरा एथलीट को मिला वीजा 

विदेश मंत्री एस जयशंकर और खेल मंत्री किरेन रिजिजू से मदद मांगने के बाद भारतीय पैरा एथलीट श्रीमंत झा को रोमानिया का वीजा मिल गया। रोमानिया में होने वाले पैरा आर्म-रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में झा हिस्सा लेंगे, जिसके लिए उन्हें वीजा मिलने में परेशानी हो रही थी। झा ने बुधवार को ट्विटर के जरिए जयशंकर और रिजिजू से मदद मांगी थी। जयशंकर ने गुरुवार को जवाब देते हुए कहा कि उनका वीजा बन गया है।

केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, “झा के वीजा को मंजूरी मिल गई है। उन्हें रोमानिया में चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं। दिल्ली में रोमानिया के दूतावास और विदेश मंत्रालय को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद।”

Visa has been issued to Shri Jha. Wish him all the best for the Championship in Romania. Thank Embassy of Romania in Delhi and #TeamMEA for their efforts. https://t.co/NZCh6O0JQE