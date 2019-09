बिलियर्ड्स: भारत के पंकज आडवाणी ने जीता अपना 22वां विश्व खिताब

भारत के दिग्गज खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने म्यांमार के ने थ्वे ओ को आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स प्रतियोगिता के फाइनल में 6-2 से हराकर खिताब जीत लिया। म्यांमार के मांडले में खेले गए इस टूर्नामेंट में आडवाणी ने अपना 22वां विश्व खिताब जीता। आडवाणी ने पिछले साल भी ओ को पराजित कर खिताब जीता था। ओ का इस हार के साथ अपना पहला विश्व खिताब जीतने का सपना टूट गया। आडवाणी ने यह मुकाबला 150(145)-4, 151(89)-66, 150(127)-50(50), 7-150(63,62), 151(50)-69(50), 150(150)-0, 133(64)-150(105), 150(74)-75(63) से जीता। अपने 22वें विश्व खिताब पर आडवाणी ने कहा, 'हर बार जब भी मैंने विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है मेरे दिमाग में एक बात स्पष्ट रहती है कि मेरा मनोबल ऊंचा रहे। यह खिताब इस बात का सबूत है कि मेरे अंदर खिताब की भूख लगातार बनी हुई है।'

2019 World Billiards Champion (150 up) 🏆❤️😀💪🏼🥇 What. An. Incredible. Feeling. pic.twitter.com/MPQLSzsfnb