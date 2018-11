पंकज आडवाणी को दोहरा खिताब, 21वीं बार बने विश्व चैंपियन

भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप के लंबे और छोटे दोनों प्रारूपों के खिताब को रिकॉर्ड चौथी बार अपने नाम किया। बेंगलुरू के 33 साल के आडवाणी के लिए यह 21वां विश्व खिताब है। आडवाणी ने फाइनल में दो बार के एशियाई रजत पदक विजेता भारत के ही बी भास्कर को फर्स्ट टू 1500 (1500 अंक पहले पूरा करने का प्रारूप) मुकाबले में शिकस्त दी।



Unbelievable week this has been! 2 out of 2 World Billiards Titles won- Short and Long formats 🏆🏆 absolutely thrilled to achieve the Grand Double again 😀😀💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/62jnZzqcx0