Men's HWC 2018: पाकिस्तान ने किया अपनी 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया

पाकिस्तानी चयनकर्ताओं ने इस महीने के आखिर में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान ने एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत के साथ संयुक्त विजेता रही अपनी टीम में सिर्फ एक बदलाव किया है। मुख्य चयनकर्ता इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी ने टीम का ऐलान करते हुए कहा कि अनुभवी रशीद महमूद को रिजवान जूनियर की जगह टीम में रखा गया है। मस्कट में एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में मूसलाधार बारिश के बाद भारत और पाकिस्तान को सह विजेता घोषित किया गया था। इस्लाहुद्दीन ने कहा,'रशीद विदेश में पेशेवर लीग खेल रहा था लेकिन अब वह उपलब्ध है और हमारे सबसे उम्दा मिडफील्डरों में से है।'



