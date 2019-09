ISSF SHOOTING WC:सौरव-मनु की जोड़ी ने मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता गोल्ड

दुनिया की नंबर एक महिला 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज अपूर्वी चंडेला और उनके जोड़ीदार दीपक कुमार ने ब्राजील में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में भारत के लिए मिश्रित टीम स्पर्धा में चौथा स्वर्ण पदक जीता। इस नतीजे के साथ भारत का इस साल सभी चार आईएसएसएफ विश्व कप चरण में शीर्ष पर रहना भी तय हो गया, जिसमें एक आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप भी शामिल है। अपूर्वी और दीपक ने एकतरफा फाइनल में चीन के यांग कियान और यू हाओआन को एकतरफा मुकाबले में 16-6 से हराया।

GOLD number🥇 🥇 🥇 🥇 for ⁦India 🇮🇳 at #Rio ⁦ @ISSF_Shooting ⁩ World Cup. ⁦ @apurvichandela ⁩ & Deepak Kumar beat China’s Yang & Yu 16-6 to win the 10M Air Rifle Mixed team event. Wow! pic.twitter.com/JsVG3iDco7

इसी स्पर्धा के पिछले दो विश्व कप में स्वर्ण जीतने वाले भारत दो टीम के अंजुम मोदगिल और दिव्यांश सिंह पंवार की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। क्वालीफाइंग की बाधा पार करने के बाद अपूर्वी और दीपक की जोड़ी आठ निशानेबाजों के दूसरे दौर में 20 व्यक्तिगत शॉट के बाद 419.1 अंकों के साथ शीर्ष पर रही और फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। चीन की जोड़ी ने 418.7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया।

GOTTEN EVEN BETTER! It’s an All-India gold medal 🥇 match-up between the pairs of @realmanubhaker /@SChaudhary2002 & @abhishek_70007 @ Yashaswini Singh Deswal in the 10M Air Pistol Mixed Team at the @ISSF_Shooting World Cup in Rio. India begin n end with GOLD 🥇 🥇 🥇 🥇 🥇 🇮🇳