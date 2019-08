FeelingCheated BWF World ChampionShip 2019 से बाहर होने के बाद सायना नेहवाल ने कुछ ऐसे ट्विटर पर निकाली भड़ास

BWF World ChampionShip 2019, Saina Nehwal, P. Kashyap: बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में गुरुवार को भारत की स्टार शटलर सायना नेहवाल का सफर खत्म हो गया। सायना की हार के बाद उनके पति और खुद बैडमिंटन खिलाड़ी पी. कश्यप के एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। कश्यप ने सायना के मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर सवाल खड़ा किया और खुद सायना ने भी ट्विटर के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है।

सायना की हार के बाद कश्यप ने ट्वीट में लिखा, '2 मैच प्वॉइंट खराब अंपायरिंग के चलते छीन लिए गए और इसके अलावा भी कई गलत फैसले देखने को मिले। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई रिव्यू सिस्टम नहीं है। कब हमारा खेल बेहतर होगा? SICK #feelingcheated #totalbwfworldchampionships2019' वहीं सायना ने अपने ट्वीट में लिखा, 'अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दो मैच प्वॉइंट्स जिसे दूसरे गेम में अंपायर ने ओवररूल कर दिया था, और फिर दूसरे गेम के दौरान अंपायर ने मुझसे कहा 'लाइन अंपायर को अपना काम करने दीजिए।' और मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक अंपायर ने दो प्वॉइंट्स ओवररूल कैसे कर दिए। Very Sick'

still can’t believe 2 match points which the umpire overruled in the second game . And the umpire tells me in the mid of second game “let the line umpires do their job” and I dnt understand suddenly how the umpire overruled the match points..very sick @bwfmedia @HSBCBWF https://t.co/1p4PP4yXzc