Men's HWC 2018: न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना

ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अर्जेंटीना की टीम मैच के दौरान हावी रही और गोल करने के अधिक मौके बनाए। अर्जेंटीना की ओर से आॅगस्टिन मजिली (23वें मिनट), लुकास विला (41वें मिनट) और लुकास मार्टिनेज (55वें मिनट) ने गोल दागे जिसके दम पर उनकी टीम कलिंगा स्टेडियम में खेले गए पूल ए के मैच में तीन अंक हासिल करने में सफल रही। अर्जेंटीना की टीम दो मैचों में दो जीत से छह अंक के साथ पूल ए में शीर्ष पर चल रही है। न्यूजीलैंड की टीम दो मैचों में तीन अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। स्पेन और फ्रांस का एक-एक अंक है। अर्जेंटीना ने इससे पहले स्पेन को 4-3 से हराया था, जबकि न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैच में फ्रांस को 2-1 से शिकस्त दी थी।

🏑 | LIVE | @ArgFieldHockey take this game home and secure their berth in the quarterfinals as well! 😎 @BlackSticks showed a lot of heart and they are in the race for crossovers!



SCORE: 0-3#HWC2018 #Odisha2018

🇳🇿 #NZLvARG 🇦🇷 pic.twitter.com/xGV4SATXAs