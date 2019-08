ओलम्पिक टेस्ट इवेंट: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 6-0 से हराया

ओलम्पिक क्वालीफायर्स की तैयारियों के लिए ओलम्पिक टेस्ट इवेंट में भाग लेने गई जापान गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टूनार्मेंट में विजई शुरूआत करते हुए शनिवार को मलेशिया को 6-0 से करारी शिकस्त दी। पुरुष टीम से पहले महिला टीम ने भी इस दौरे पर विजयी शुरुआत करते हुए मेजबान जापान को 2-1 से मात दी थी। भारतीय टीम के लिए अपना 100वां मैच खेल रहे गुरसाहिबजीत सिंह ने 18वें और 56वें मिनट में दो गोल किए।

