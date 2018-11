Men's HWC 2018: स्पेन को 4-3 से हराकर अर्जेंटीना ने किया विजयी आगाज

ऑगस्टिन माजिली (Agustin Mazzilli) और गोंजालो ​पीलाट (Gonzalo Peillat) की ओर से किए गए गोल के दम पर अर्जेंटीना (Argentina) ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में चल रहे हॉकी विश्व कप (Odisha Hokcey Men's World Cup) के ग्रुप-ए के अपने पहले मैच में विजयी आगाज किया। कलिंगा स्टेडियम (Kalinga Stadium) में खेले गए इस रोमांचक मैच में अर्जेंटीना ने स्पेन (Spain) को 4-3 से हरा दिया। एनरीक गोंजालेज ( Enrique Gonzalez) ने तीसरे ही मिनट में वर्ल्ड नम्बर-8 स्पेन के लिए पहला गोल कर उसका खाता खोला, लेकिन अगले ही मिनट में ऑगस्टिन माजिली ने गोल कर अर्जेंटीना का स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

An electrifying match concluded with @ArgFieldHockey getting the better of @rfe_hockey in the end as this exciting fixture came to an end with a final score of 4-3. #ARGvESP #IndiaKaGame #DilHockey #HWC2018 pic.twitter.com/bjNYcPGrJT

दोनों देशों ने पेश किया दर्शनीय हॉकी का नमूना

पहले क्वार्टर के आखिर में स्पेन ने एक बार फिर आगे बढ़ते हुए जोसेफ रोमेउ की ओर से 14वें मिनट में किए गए गोल से 2-1 की बढ़त ली थी। लेकिन ऑगस्टिन ने एक और गोल करते हुए फिर वर्ल्ड नम्बर-2 अर्जेंटीना को 2-2 से बराबर कर दिया। अर्जेंटीना ने पहले क्वार्टर के अतिरिक्त समय में गोंजालो पीलाट के गोल से स्पेन के खिलाफ 3-2 की बढ़त हासिल कर ली और इसे पहले हॉफ के समापन तक बनाए रखा। स्पेन ने दूसरे हाफ में अच्छी शुरुआत करते हुए विसेंक रुइज की ओर से 35वें मिनट में किए गए गोल के साथ स्कोर 3-3 से बराबर कर लिया।

Man of the Match, Agustín Mazzilli scored a brace and saw his team through their first match of the OHMWC Bhubaneswar 2018. He expressed how the rivalry between the teams has been building over the years as they speak the same language. #ARGvESP #IndiaKaGame #HWC2018 #DilHockey pic.twitter.com/yqsEkz3vsQ