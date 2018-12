Men's HWC 2018: बेल्जियम की कड़ी चुनौती के लिए तैयार है भारत, जानें दोनों टीमों के बारे में

भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि विश्व कप में बेल्जियम के खिलाफ होने वाला मुकाबला उनकी टीम के लिए लगभग प्री क्वार्टरफाइनल की तरह ही है। भारत को पूल सी में मौजूदा ओलंपिक रजत पदकधारी बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के साथ रखा गया है और तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे अंतिम दौर के लिए क्वालीफाई कर लेगी। भारत ने शुरूआती पूल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5-0 से रौंदा था और बेल्जियम ने कनाडा को 2-1 से पराजित किया था। मेजबान टीम को क्वार्टरफाइनल में स्थान सुनिश्चित करने के लिए और क्रॉस-ओवर से बचने के लिए बेल्जियम पर जीत की दरकार है।

. @HarendraSingh66 explains how the Indian crowds give his team a boost and wants his players to exploit their home-ground advantage at all their matches. #IndiaKaGame #HWC2018 #DilHockey pic.twitter.com/g4tytblhsI

भारतीय हॉकी टीम के लिए महत्वपूर्ण है बेल्जियम के साथ मैच

टूर्नामेंट के प्रारूप के अनुसार चारों पूल में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लेंगी जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें अंतिम आठ दौर में जगह बनाने के लिए क्रॉस-ओवर मुकाबले खेलेंगी। हरेंद्र ने शनिवार को मैच से पूर्व आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'मुझे कोई दबाव नहीं लगता। अगर आप इस दबाव का लुत्फ उठाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। मुझे लग रहा है कि कल हमारा प्री क्वार्टरफाइनल मैच है और अगर हमें सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश करना है तो कल हमें इसमें जीत हासिल करनी ही होगी। हमने अपनी टीम की बैठक में इस पर चर्चा की है और हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान लगाएंगे।'

Chief Coach @HarendraSingh66 explains how teams build and maintain momentum on the turf and wants his players to adhere to this style because of its effectiveness.#IndiaKaGame #HWC2018 #DilHockey #INDvBEL pic.twitter.com/gn5rmpY7TL