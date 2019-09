बीके नायक ओलंपिक में पहले भारतीय मेडिकल ऑफिसर बने

कर्नल (डॉ) बिभु कल्याण नायक को अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में एफआईएच मेडिकल ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय होंगे। नायक पिछले साल भुवनेश्वर में हुए विश्व कप में पुरुष हॉक टीम के मेडिकल ऑफिसर थे।

हॉकी इंडिया (एचआई) ने शुक्रवार को नायक को शुभाकामनाएं देते हुए कहा, “उन्होंने स्पेन के मेड्रिड स्थित नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर और क्यूबा के हवाना स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन से स्पोर्ट्स ट्रॉमेटोलॉजी एंड स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में प्रशिक्षण लिया है।”

एचआई ने कहा, “उन्हें 1995 में भारतीय सेना के सेना चिकित्सा कोर में कमीशन किया गया था और उन्होंने छह साल के लिए पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में काम किया है। उन्होंने देश के शीर्ष एथलीटों के साथ काम किया है।”

नायक ने कहा, “बेहद सम्मान है कि बात है कि एफआईएच ने पिछले साल हॉकी विश्व कप में किए गए मेरे काम को पहचाना है और प्रतिष्ठित ओलंपिक खेलों में एक मेडिकल ऑफिसर की भूमिका के लिए फिर से एक भारतीय चिकित्सक को चुना है।”

Hockey India is proud to announce that Col (Dr) Bibhu Kalyan Nayak who served as Medical Officer at the OHMWC Bhubaneswar 2018 becomes the first Indian to be appointed as the Medical Officer at @Tokyo2020 by @FIH!



