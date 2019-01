AUSTRALIAN OPEN 2019: नोवाक जोकोविक और राफेल नड़ाल में होगी खिताबी भिड़ंत

सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब जोकोविक अपने सातवें ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब से केवल एक कदम दूर हैं। वर्ल्ड नम्बर-1 जोकोविक ने एक घंटे और 25 मिनटों तक चले मुकाबले में फ्रांस के वर्ल्ड नम्बर-30 खिलाड़ी लुकास पाउली को सीधे सेटों में 6-0, 6-2, 6-2 से मात दी। खिताबी मुकाबले में नोवाक जोकोविक का सामना अब रविवार को स्पेन के स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल से होगा।

Who are you supporting at #AusOpen finals weekend...@Petra_Kvitova or @Naomi_Osaka_? @RafaelNadal or @DjokerNole? pic.twitter.com/ePrfW8CUwp