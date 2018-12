Men's HWC 2018: न्यूजीलैंड ने स्पेन से 2-2 से ड्रॉ खेल क्रॉसओवर के लिए क्वालीफाई किया

न्यूजीलैंड ने दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पुरूष हॉकी विश्व कप के पूल ए के मुकाबले में स्पेन को 2-2 से ड्रा पर रोककर नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई किया। दुनिया की 8वें नंबर की टीम स्पेन ने शुरूआती दो क्वार्टर में एल्बर्ट बेल्ट्रान (9वें मिनट) और अल्वारो इग्लेसियास (27वें मिनट) के गोल के दम पर 2-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन न्यूजीलैंड ने खेल के अंतिम 10 मिनट में वापसी करते हुए हेडन फिलिप्स (50वें मिनट) और केन रसेल (56वें मिनट) के गोल की मदद से टूर्नामेंट में क्रॉसओवर दौर में अपनी जगह पक्की की। ओलंपिक चैम्पियन अर्जेंटीना पूल ए में दो जीत से 6 अंक लेकर शीर्ष पर है जिसके बाद न्यूजीलैंड (4 अंक) और स्पेन (2 अंक) का नंबर आता है। पूल के अंतिम मैच का नतीजा जो भी रहे, अर्जेंटीना की टीम पूल ए में शीर्ष पर रहेगी जबकि न्यूजीलैंड के दूसरे स्थान पर रहने की उम्मीद है। चारों पूल की शीर्ष चार टीमें सीधे क्वार्टरफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज टीमें बचे हुए 4 स्थान के लिए एक दूसरे से क्रॉस ओवर मैच में खेलेंगी।

🏑 | LIVE | Both teams took turns scoring and they will be anxious to see how the next match goes. Regardless of that, what a game this was! @rfe_hockey @BlackSticks



SCORE: 2-2#HWC2018 #Odisha2018

🇪🇸 #ESPvNZL 🇳🇿 pic.twitter.com/jCxqRxPfGZ