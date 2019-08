ओलंपिक टेस्ट इवेंट: भारतीय पुरुष हॉकी टीम को न्यूजीलैंड ने 2-1 से हराया

जापान में जारी ओलम्पिक टेस्ट इवेंट में भाग ले रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टूनार्मेंट के अपने दूसरे मैच में रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले मैच में मलेशिया को 6-0 से हराया था। ओई हॉकी स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह ने दूसरे मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि न्यूजीलैंड ने अंतिम क्वार्टर में दो गोल कर मैच अपने नाम कर लिया। विश्व रैंकिंग में पांचवें नंबर की भारतीय टीम ने मैच में सकारात्मक शुरूआत की। भारत ने दूसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, जिसे कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल में तब्दील कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी।

FT: 🇳🇿 2-1 🇮🇳



Despite a spirited performance by the Indian side throughout the four quarters, a late goal by New Zealand pulls India down by 1⃣ spot!#IndiaKaGame #ReadySteadyTokyo #Tokyo2020 #NZLvIND @WeAreTeamIndia pic.twitter.com/eqSoMSYKpA