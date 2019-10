हॉकी: नीदरलैंड्स और कनाडा पुरुष टीमों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वॉलिफाई किया

नीदरलैंड्स और कनाडा की पुरुष हॉकी टीमों ने जापान की राजधानी टोक्यो में अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का टिकट हासिल कर लिया है। विश्व हॉकी महासंघ के मुताबिक नीदरलैंड्स और कनाडा ने दो मैचों के एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वॉलिफायर में क्रमश: पाकिस्तान और आयरलैंड को हराते हुए टोक्यो का टिकट हासिल किया।

नीडरलैंड्स ने रविवार को पाकिस्तान को ओलंपिक क्वॉलफायर के दूसरे चरण में 6-1 से हराया। शनिवार को खेला गया पहले चरण का मुकाबला 4-4 की बराबरी पर समाप्त हुआ था, लेकिन नीदरलैंड्स ने दूसरे चरण के मुकाबले में चमक बिखेरते हुए तीन बार के ओलंपिक चैम्पियन पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में हराकर 19वीं बार ओलंपिक खेलने की योग्यता हासिल की।

दूसरी ओर, कनाडा ने वेंकूवर में खेले गए दूसरे चरण के मुकाबले में शूटआउट में 3-1 (1-1) से जीत दर्ज करते हुए ओलंपिक का टिकट हासिल किया। पहले चरण के मुकाबले में आयरलैंड ने 5-3 से जीत दर्ज की थी।

दूसरे चरण के मुकाबले में भी आयरलैंड की टीम 1-0 से आगे थी। पेनाल्टी पर स्कॉट टपर ने गोल करते हुए कनाडा को मुकाबले में वापस ला दिया। इसके बाद मैच शूटआउट तक गया, जहां कनाडा ने 3-1 से जीत हासिल की।

