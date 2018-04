CWG 2018:भारत के नीरज चोपड़ा ने भालाफेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीत रचा इतिहास

नीरज चोपड़ा ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन पुरुषों की भालाफेंक स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ वह राष्ट्रमंडल खेलों में भालाफेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं इसी स्पर्धा में एक और भारतीय विपिन कशाना पांचवें स्थान पर रहे। नीरज ने फाइनल में 86.47 मीटर की दूरी तय करते हुए सोने का तमगा हासिल किया। स्पर्धा रजत पदक आॅस्ट्रेलिया के हेमिश पीकॉक के नाम रहा, जिन्होंने 82.59 की दूरी तय की। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 82.20 की दूरी तय कर कांस्य पदक अपने नाम करने में सफल रहे। विपिन ने 77.87 की दूरी तय करते हुए पांचवां स्थान हासिल किया।

Another young Indian athlete covers himself with glory! @Neeraj_chopra1 becomes first Indian ever to win🥇in Javelin throw at #CWG with 86.47 m. Young players like him are proof that 🇮🇳 has a bright future in sports 👍 pic.twitter.com/ezKX6V7w4E