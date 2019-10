भारत में NBA का पदार्पण भारत-अमेरिका संबंधों में ऐतिहासिक दिन: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (NBA) के पहले मैच के आयोजन को भारत-अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। इस हाई-प्रोफाइल बास्केटबॉल लीग का पहला मुकाबला शुक्रवार को मुंबई में खेला गया, जहां इंडियाना पेसर्स ने रोमांचक मैच में सैक्रामेंटो किंग्स को 132-131 से हराया।

मोदी ने शनिवार को ट्वीट किया, ''कल भारतीय खेलों और भारत-अमेरिका के संबंधों के लिए एतिहासिक दिन था। भारत में खेले गए पहले एनबीए की मैच की मेजबानी मुंबई ने की। इंडियाना पेसर्स और सैक्रामेंटो किंग्स के बीच का मुकाबला खेल प्रेमियों के लिए मजेदार रहा। इस शानदार मुकाबले के लिए दोनों टीमों को बधाई।

Yesterday was a historic day for sports in India and India-USA relations. Mumbai hosted the first ever @NBA match played in India. The game between @Pacers and @SacramentoKings was a treat for sports lovers. Congratulations to both teams for a riveting contest. #NBAIndiaGames