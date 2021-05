नरेंद्र बत्रा दोबारा एफआईएच के अध्यक्ष बने, 2024 तक होगा कार्यकाल

भारत के नरेंद्र बत्रा को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के अध्यक्ष पद पर दोबारा चुना गया है। हॉकी की वैश्विक संस्था एफआईएच की 47वीं कांग्रेस के दौरान बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया।

Congratulations to Dr. Narinder Dhruv Batra for being re-elected as FIH President. pic.twitter.com/QqWwbrrNqx