AUSTRALIAN OPEN: क्वितोवा और नाओमी ओसाका में होगी खिताबी जंग

चौथी वरीयता प्राप्त जापान की नाओमी ओसाका ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिसकोवा को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के महिला एकल फाइनल में प्रवेश कर लिया। जहां उनका सामना चेक गणराज्य की आठवीं वरीयता प्राप्त पेत्रा क्वितोवा से होगा। ओसाका ने सातवीं वरीयता प्राप्त प्लिसकोवा को 6-2, 4-6, 6-4 से हराया। वह लगातार दूसरे ग्रैंडस्लैम फाइनल में पहुंची हैं। इससे पहले उन्होंने पिछले साल अमेरिकी ओपन के फाइनल में सेरेना विलियम्स को हराकर खिताब जीता था।

Two Grand Slam finals in a row. Only 21-years-old. @Naomi_Osaka_ is a star 🌟 #AusOpen pic.twitter.com/AHs37jIfkM

ओसाका के पास विश्व नंबर वन बनने का सुनहरा मौका

सेरेना विलियम्स को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के क्वार्टर फाइनल में कैरोलिना प्लिसकोवा ने हराया था। ओसाका अगर खिताब जीत लेती हैं तो पिछले चार साल में अमेरिकी ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन लगातार जीतने वाली सेरेना के बाद पहली महिला खिलाड़ी होंगी। ऐसे में वह विश्व रैंकिंग में रोमानिया की सिमोना हालेप को पछाड़कर नंबर वन भी हो जाएंगी। वहीं दो बार की विम्बलडन चैम्पियन क्वितोवा ने डेनियेले कोलिंस को दूसरे सेमीफाइनल में 7-6, 6-0 से हराया।

#AusOpen title isn't the only thing on the line.



Whoever wins the final will be the new world No.1 pic.twitter.com/5bKrBPIRxG