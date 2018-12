भारत की जनसंख्या से करीब तीन गुना ज्यादा लोगों ने देखा 2018 का फुटबॉल विश्व कप

रूस में इस साल हुए फीफा विश्व कप को टीवी या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करीब 3.5 अरब से अधिक लोगों ने देखा। फीफा ने यह जानकारी साझा की। समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, टूनार्मेंट का आधिकारिक प्रसारण करने वाले चैनल ने दर्शकों से हासिल आंकड़ों के हवाले से बताया कि इस साल 15 जून से 15 जुलाई तक हुए फीफा विश्व कप को रिकॉर्ड 3.572 अरब लोगों ने देखा। वैश्विक स्तर पर टीवी पर कम से कम एक मिनट का कवरेज देखने वाले लोगों की संख्या 3.262 अरब रही और करीब 30.97 करोड़ जनता ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विश्व कप का लुत्फ उठाया।

फ्रांस vs क्रोएशिया के बीच हुआ फाइनल मैच सबसे अधिक लोगों ने देखा

फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुए फाइनल मैच के कम से कम एक मिनट के कवरेज को 1.12 अरब लोगों ने देखा। टीवी पर 88.437 करोड़ जबकि डिजिटल माध्यम के जरिए 23.182 करोड़ लोगों ने फाइनल मुकाबला देखा। यह रिपोर्ट पूरे विश्व के बाजार में मौजूद आधिकारिक टीवी लेखा परीक्षा एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई शेड्यूलिंग और ऑडियंस के आंकड़ों पर आधारित है। इससे यह भी जानकारी मिली कि पिछले विश्व कप की तुलना में इस बार लोगों ने अधिक समय तक टीवी पर टूनार्मेंट को देखा।

