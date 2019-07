मीराबाई ने राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन में जीता गोल्ड मेडल

पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित भारत की मीराबाई चानू ने मंगलवार को राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 191 किलोग्राम वजन उठाया। उन्होंने स्नैच में 84 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 107 किग्रा वजन उठाया। चानू को स्नैच के लिए सोना मिला।

भारतीय दल ने इस चैंपियनशिप में सीनियर, जूनियर और युवा वर्गों में आठ स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक जीते हैं। अगले वर्ष होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालीफिकेशन प्रक्रिया 18 महीनों की अवधि में छह टूर्नामेंटों में भारात्तोलन के प्रदर्शन पर आधारित होगी जिसमें से चार सर्वश्रेष्ठ परिणामों पर विचार किया जाएगा।

चानू के अलावा एक अन्य भारोत्तोलक झिली दालाबेहरा ने महिला 45 किग्रा वर्ग में कुल 154 किग्रा वजन उठाया और सोना जीता। 45 किग्रा स्पर्धा ओलंपिक स्पर्धा नहीं है। उन्होंने स्नैच में 70 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 94 किग्रा वजन उठाया। सोरोईखाईबाम बिंदयारानी देवी और मतासा संतोषी ने 55 किग्रा वर्ग में क्रमश: स्वर्ण और रजत पदक जीता।

Gold medal 🥇in the Commonwealth Championship is a great start for me looking ahead mission Olympics. Thank you all for love & support.Special thanks to @IndiaSports @Media_SAI our federation, coach Vijay sir, support staff @OGQ_India @EdelweissFin @iosindiaoff @TheWelspunGroup pic.twitter.com/GAW8V2uSgG