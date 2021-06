IWF ने की मीराबाई चानू के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की पुष्टि

अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ (आईडब्ल्यूएफ) ने शनिवार को भारत की अनुभवी भारोत्तोलक मीराबाई चानू के महिलाओं के 49 किग्रा वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की पुष्टि कर दी। भारोत्तोलन में 2017 विश्व चैंपियन चानू ने अप्रैल में ताशकंद में एशियाई चैम्पियनशिप में क्लीन एंव जर्क में विश्व रिकॉर्ड के साथ कांस्य पदक जीतकर टोक्यो में अपना स्थान सुरक्षित किया था, जिसकी अब आधिकारिक पुष्टि हो गई। मणिपुर की इस 26 साल की खिलाड़ी ने आईडब्ल्यूएफ की रैंकिंग सूची के आधार पर कोटा हासिल किया। यह भारतीय भारोत्तोलक 49 किग्रा वर्ग में 4133,6172 अंक के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है।

Many congratulations to #TOPSAthlete weightlifter @mirabai_chanu who has qualified for #Tokyo2020 after @iwfnet published its Absolute Ranking list where she is placed 2nd in the women’s 49 kg. pic.twitter.com/UhoXhpURaH