वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप: गोल्ड मेडल जीतने वाली चानू को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी बधाई

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में चल रही भारोत्तोलन विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली साइखोम मीराबाई चानू की तारीफ की। भारतीय रेलवे में कार्यरत चानू ने स्नैच में 85 किलो और क्लीन एंड जर्क में 109 किलो वजन उठाया। उसने 48 किलो वर्ग में कुल 194 किलो वजन उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया।

VIDEO: 22 साल बाद मीराबाई ने भारत को दिलाया गोल्ड मेडल

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत को मीराबाई चानू पर गर्व है जिसने विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्हें बधाई और भविष्य के लिये शुभकामनायें। राष्ट्रपति कार्यालय ने ट्वीट में लिखा, मीराबाई चानू को विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई। भारत को आप पर गर्व है। मणिपुर को भी बधाई जिसने देश को इतनी चैम्पियन महिला खिलाड़ी दिये।

India is proud of Mirabai Chanu, who has won a gold at the World Weightlifting Championship. Congratulations and best wishes for her future endeavours.

खेलमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखा, साइखोम मीराबाई चानू ने अमेरिका में आईडब्ल्यूएफ सीनियर महिला और पुरूष भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उसने 48 किलोवर्ग में 194 किलो वजन उठाया जो उसके शरीर के वजन से चार गुना है। खेलों में और जीवन में इच्छाशक्ति ही सब कुछ है। कभी हार मत मानो।

Saikhom Mirabai Chanu wins #Gold in 2017 IWF Senior Men & Women #weightlifting championships in Anaheim, USA.



In the 48 kg weight category, her total lift was 194 kg. That's 4 times her bodyweight.



In sports, and in life, 'Will' is everything. Never, EVER give up.#KheloIndia pic.twitter.com/sbs2crloVv